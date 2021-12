Avalie o post

A população poderá encaminhar sugestões e contribuições até o dia 14 de fevereiro, através de formulário eletrônico

Belo Horizonte – O governo de Minas Gerais, por meio do Instituto Estadual de Florestas (IEF), realiza consulta pública para a concessão do Parque Estadual do Ibitipoca, situado nos municípios de Santa Rita do Ibitipoca e Lima Duarte, e do Parque Estadual do Itacolomi, localizado nas cidades históricas de Ouro Preto e Mariana. A população poderá encaminhar sugestões e contribuições até o dia 14 de fevereiro, através de formulário eletrônico.

Foto: Calrice Silva/ Agência Minas

