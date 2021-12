Avalie o post

O Governo do Amazonas cedeu uma usina de oxigênio, com capacidade de produção de 13 metros cúbicos por hora, para a Prefeitura de Manacapuru. O Termo de Cessão foi assinado pelo titular da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Anoar Samad, nesta quinta-feira (30/12). O equipamento, doado pelo Ministério da Saúde, estava sendo usado no Hospital de Campanha do município (a 68 quilômetros de Manaus), destinado ao atendimento de pacientes com Covid-19.

O Hospital de Campanha foi desativado devido à redução dos casos graves de Covid-19 no município. A unidade foi aberta em abril de 2020 e encerrou as atividades no dia 29 de outubro deste ano, tendo registrado 1.564 internações nesse período. A usina foi instalada no hospital no dia 29 de janeiro de 2021.

A Secretaria Municipal de Saúde de Manacapuru pretende instalar a usina no Hospital Geral do município, que possui 71 leitos, 31 dos quais ocupados até esta quinta-feira (30/12). Dois dos pacientes que estão na unidade fazem tratamento da Covid-19.

A assinatura do Termo de Cessão foi realizada na sede da SES-AM, com presença do secretário municipal de Saúde de Manacapuru, Rodrigo Balbi. Ele afirmou que a usina de oxigênio foi de grande importância em um período crítico da pandemia e agora irá atender a necessidade do Hospital Geral.

“Agora a usina vai servir para o Hospital Geral, atendendo a necessidade de oxigênio, diminuindo a demanda por cilindros. Como o tanque estacionário ainda não está disposto no hospital, vamos utilizar a usina para essa finalidade, o que dá segurança em virtude de o oxigênio ser um insumo precioso na pandemia”, disse o secretário municipal.

Oxigênio – O Amazonas possui 41 usinas em operação em todo o estado, sendo 30 em funcionamento no interior e 11 em Manaus. Outras cinco usinas estão em trânsito para entrarem em operação, duas destinadas para unidades da rede pública estadual na capital e três para o interior.

O Governo do Estado realizou processo licitatório para aquisição das 29 usinas de oxigênio, incluindo sistema para abastecimento de cilindros de oxigênio. O processo foi concluído e homologado no dia 22 deste mês.

Fonte: SES-AM

Foto: Geraldo Farias e Divulgação/SES-AM

Fonte