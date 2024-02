Manchester United conquistou a vitória neste domingo, 4, e subiu para o sexto lugar no Campeonato Inglês, enquanto o Chelsea sofreu a segunda derrota consecutiva. No jogo contra o West Ham, o Manchester United venceu por 3 a 0, no Old Trafford, e se aproximou da vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. O primeiro gol foi marcado por Jöjlund aos 22 minutos, após receber passe de Casemiro e chutar da entrada da área. No segundo tempo, o argentino Alejandro Garnacho ampliou aos três minutos e novamente aos 39, garantindo a vitória do time mandante. Com o resultado, o Manchester United subiu para o sexto lugar na tabela, com 38 pontos. O West Ham ocupa a sétima posição, com 36 pontos.

Já o Chelsea enfrentou o Wolverhampton no Stamford Bridge e acabou derrotado por 4 a 2. O time da casa abriu o placar com um gol de Palmer, mas logo sofreu o empate de Matheus Cunha. Aos 42 minutos, Disasi marcou contra e colocou o Wolverhampton na frente. No segundo tempo, Matheus Cunha ampliou a vantagem aos 17 minutos e marcou novamente aos 36, em cobrança de pênalti. O Chelsea conseguiu diminuir com um gol de Thiago Silva, mas já era tarde para uma reação. Com a derrota, o Chelsea ocupa o 11º lugar na tabela, com 31 pontos, enquanto o Wolverhampton está na décima posição, com 32 pontos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA