O Corinthians perdeu de 3 a 1 para o Novorizontino neste domingo, 4, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Com esse novo revés, a equipe chega a quarta derrota consecutiva na competição e aumenta a crise. O time de Mano Menezes fez uma atuação fraca na partida, que foi realiza na Neo Química Arena, e estava atrás do placar desde o começo do jogo. O gol da equipe alvinegra saio dos pés de Yuri Alberto no final do jogo. Com esse resultado, o Corinthians permanece na última posição do Grupo C, com apenas três pontos, e pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. O Novorizontino, com nove pontos, intensifica a luta pela classificação no Grupo D, ao lado de São Bernardo e Botafogo de Ribeirão Preto.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA