O Tribunal de Justiça de Pernambuco concedeu habeas corpus (HC) em favor da advogada e influenciadora Deolane Bezerra, de 34 anos. Ela foi presa na quarta-feira (4), no desenrolar da operação “Integration”, que investiga lavagem de dinheiro por meio de plataformas de jogos on-line.

A notícia foi dada pela irmã de Deolane, Dayanne Bezerra, em suas redes sociais nesta segunda-feira (9). No entanto, Dayanne falou em vitória incompleta, já que a mãe delas, Solange Bezerra, não foi beneficiada com um HC de soltura e permanecerá presa.

“A gente está indo buscar Deolane agora. Saiu o habeas corpus, ela foi liberada, mas a vitória não foi por completo. Minha mãe não conseguiu. A gente vai agir”, disse Dayanne em vídeo.

Filha menor de idade teria influenciado

Deolane e a mãe foram presas durante o desenrolar da operação “Integration”, deflagrada pela Policia Civil de Pernambuco, e que investiga uma organização criminosa voltada para a prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Em sua defesa, ela disse que ganhou dinheiro, que ostenta nas redes sociais, com publicidade.

No entanto, o Fantástico deste domingo (8) trouxe reportagem com detalhes da investigação, que mostra que Deolane abriu uma bet com capital de R$ 30 milhões em julho desse ano.

Segundo as investigações, essa bet foi aberta para lavar dinheiro dos jogos ilegais, e todos esses indícios teriam acarretado a investigação, a prisão de Deolane e o bloqueio R$ 20 milhões da influenciadora e de R$ 14 milhões da empresa dela – por lavagem de dinheiro.

A mãe de Deolane, Solange Bezerra – que também foi presa na operação -, também estaria envolvida no esquema, e a também teve R$ 3 milhões bloqueados em suas contas.

Carta nas redes sociais

Procurada, a defesa de Deolane Bezerra disse que mantém plena confiança na Justiça e segue trabalhando incansavelmente pelo restabelecimento de sua liberdade.

Pouco antes da exibição da reportagem, as irmãs de Deolane divulgaram uma carta manuscrita por ela nas redes sociais, em que reitera sua inocência, diz que está demorando a sair da prisão, mas que tudo para ela é mais difícil mesmo.

Bets no Brasil

As apostas de quotas ficas, as chamadas bets, são autorizadas no Brasil desde 2018, mas a maioria dos sites de apostas estão hospedados em outros países, e oferecem seus serviços aos brasileiros pela internet.

A partir de janeiro de 2025, o país deve regulamentar melhor essas plataformas de apostas on-line.

Por ora, Deolane e sua mãe seguem presas na Colônia Penal Feminina do Recife, o Instituto Bom Pastor, e tentam relaxar a prisão preventiva por meio de habeas corpus que ainda vão ser analisados.

Quem é Deolane Bezerra?

Deolane Bezerra, de 34 anos, é advogada criminalista e sócia das irmãs Danielle e Dayenne no escritório “Bezerra Advogados & Associados”. Ela ganhou notoriedade quando seu marido, MC Kevin, sofreu um acidente em um hotel no Rio de Janeiro, e caiu da sacada de um quarto do estabelecimento e morreu.

Deolane é mãe de um menino, fruto de um relacionamento anterior, e é famosa por ostentar nas redes sociais uma vida de luxo, exibindo joias, roupas e viagens. Alguns dos bens, inclusive, foram sequestrados na operação desta quarta (4).

O post Justiça concede habeas corpus a Deolane; mãe permanece presa apareceu primeiro em Portal Você Online.