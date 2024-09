Com um público circulante estimado em 445 mil pessoas nas três noites do evento, a edição 2024 do “Manaus Passo a Paço” consolida o evento, realizado pela prefeitura, como o maior festival de artes integradas da região Norte do país. De acordo com estimativas dos organizadores, primeira noite, o público circulante ficou em torno de 180 mil pessoas. Na segunda, 105 mil, fechando com 160 mil pessoas circulando naquela área no último dia. Coordenada pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), a programação reuniu artistas locais e nacionais distribuídos entre os 15 palcos e áreas de ocupação no perímetro do centro histórico da cidade.

A última noite levou para o palco Malcher nomes da música popular brasileira como Chitãozinho e Xororó, Wesley Safadão e Titãs. No palco Alfândega, a noite foi de louvor e adoração, com o Padre Antônio Maria, a cantora Aline Barros e a banda Som e Louvor.

A criançada teve programação especial no palco Passinho Kids, com variadas atividades como pintura facial, oficina divertida com pinturas, bolhas de sabão e jogos interativos infantis. O ponto alto foi a apresentação dos palhaços Patati e Patatá.

Nos três dias do evento, estiveram envolvidos cerca de 2.500 artistas de diferentes segmentos culturais. Passaram pelos palcos artistas locais como George Jappa, Uendel Pinheiro, Mikael, As Travas do Samba, Jhony Jack Mesclado, Tucumanos e Oficial 80, entre outros. E também os de renome nacional como Luísa Sonza, Luan Santana, Pitty, Capital Inicial, João Gomes, Matuê, Pixote, Manu Bahtidão, Lorena Simpson e Maneva, além do DJ Alok, brasileiro, mundialmente famoso.

Solidariedade

O Manaus Passo a Paço também demonstrou a solidariedade da população de Manaus, que trocou os ingressos por um quilo de alimento não perecível. Antes de se divertir e se emocionar com a diversidade cultural, o manauara contribuiu com as famílias atingidas pela estiagem, arrecadando 400 toneladas de alimentos.

Aquecimento da economia

Mais de oito mil empregos foram gerados durante os três dias do Manaus Passo a Paço. As mudanças implementadas no festival este ano também contribuíram para o sucesso do comércio informal.

Organização

A estrutura para a realização do “Manaus Passo a Paço 2024” reuniu diversos órgãos municipais e estaduais, coordenados pelo Centro de Cooperação da Cidade (CCC), que utilizou aproximadamente 180 câmeras de alta performance, espalhadas por toda a área do evento.

Segurança

A Guarda Municipal de Manaus, da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), montou uma força-tarefa de 150 guardas, 170 alunos do curso de formação em estágio supervisionado, 15 viaturas, 20 motos e quatro quadriciclos no Centro Histórico de Manaus. Além da estrutura municipal, a operação de segurança do evento contou com a integração de órgãos estaduais e do efetivo das polícias Civil e Militar do Amazonas, além de segurança privada. Não houve registro de ocorrências.

Trânsito e transporte

A organização do trânsito e transporte ficou sob a responsabilidade do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), que atuou com 200 agentes nos três dias do evento. Foi montado um esquema especial de trânsito para acesso às áreas do “Manaus Passo a Paço 2024” e o transporte coletivo, que chega até o centro da cidade, fez uma viagem a mais, após a meia noite. Além disso, após esse horário, 22 ônibus de apoio fizeram viagens extras, conforme orientação de fiscais de transporte e das empresas operadoras do sistema.

Comércio informal

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) trabalhou nos três dias do “Manaus, Passo a Paço 2024” com cerca de 50 fiscais por noite. O objetivo foi garantir o cumprimento das regras estabelecidas e assegurar a organização e a fiscalização dos 250 vendedores informais que tiveram a oportunidade de trabalhar cadastrados, uniformizados e credenciados, em busca de uma renda-extra com a venda de comidas, bebidas e guloseimas, no perímetro da Praça da Matriz, até a Sete de Setembro, perímetro externo no entorno do evento.

Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) montou um posto de Atendimento Médico com suporte do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que mobilizou três ambulâncias, sendo uma de suporte avançado, duas motolâncias e uma ambulancha para atender as ocorrências. As equipes são formadas por médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e servidores administrativos, totalizando 60 servidores a cada noite de festival.

Na terceira e última noite do festival, foram realizados 24 atendimentos sem ocorrências graves, entre os quais excesso no consumo de bebida alcoólica, síncope, mal-estar geral, alergia, amigdalite, cervicalgia, cólica biliar e crise de ansiedade.

Limpeza

Em todo o evento, mais de cem servidores da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) atuaram com um esquema especial de limpeza, divididos em diversas áreas do centro histórico, proporcionando a manutenção e conservação das vias e espaços no entorno de todo circuito do festival “Manaus Passo a Paço 2024”. A execução dos serviços contou com dez caminhões coletores, duas máquinas varredeiras, dois carros-pipas para lavagem das ruas e balsas ancoradas próximo ao mirante Lúcia Almeida.

A operação de limpeza de todo o perímetro de realização do evento ainda deverá se estender até que toda a área tenha sido alcançada.

Hidratação

Para garantir maior conforto, em meio à programação intensa e às altas temperaturas, a Prefeitura de Manaus destinou 20 bebedouros, com duas bicas cada, disponibilizando 40 pontos de hidratação com água gratuita ao longo do evento, além das ilhas de hidratação com a distribuição de garrafas de água.

Público infantojuvenil

A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), em parceria com o Conselho Tutelar, esteve presente nos três dias de programação, com o intuito de fiscalizar e proteger os direitos das crianças e dos adolescentes. Em nenhuma das noites houve registro de ocorrências.