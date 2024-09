No último Grand Slam do ano, o melhor jogador do mundo pelo ranking da ATP teve uma tarefa dura no estádio Arthur Ashe, em Nova York, neste domingo (8). Jannik Sinner enfrentou Taylor Fritz na final do US Open, americano que contou com o apoio da torcida na decisão do torneio.

Mas o italiano parece não ter sentido muito a pressão de jogar fora de casa. Dominou o número 12 do mundo e venceu a partida por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 7/5. Este é o segundo título de Grand Slam na carreira do jovem fenômeno de 23 anos, e é a primeira vez que um tenista da Itália vence o Aberto dos Estados Unidos.

A nova geração do tênis tomou conta da temporada de 2024. No masculino, apenas dois jogadores venceram os quatro Grand Slams do ano. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner são os grandes personagens que podem substituir Nadal, Djokovic e Federer nas próximas décadas.

O italiano abriu o ano com a vitória de seu primeiro Grand Slam na carreira ao vencer o Australian Open. Depois, o espanhol entrou em cena: campeão de Roland Garros e Wimbledon. Para fechar a temporada da nova geração, Sinner, já como número 1 do mundo, levou o título do US Open.

Apesar de ter tido um ano espetacular, o italiano passou por momentos conturbados. O número 1 do mundo testou positivo em exame antidoping para clostebol, uma substância esteroide anabolizante proibida, mas alegou contaminação acidental, e a versão foi aceita pela Agência Internacional de Integridade do Tênis.

