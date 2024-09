O Presidência da República confirmou em Brasília, que o presidente Lula chega ao Amazonas, nesta terça-feira (10), para ver de perto o efeitos da seca dos rios no estado. A visita também inclui agenda em Manaus, às 15h30, na sede da Suframa, no Distrito Industrial de Manaus.

Lula encontrará prefeitos do Amazonas e outras autoridades, no auditório do órgão, que de acordo com a previsão da assessoria da Sufrma, está sujeito a alteração de horário porque o presidente deve visitar o interior do estado.

O evento é uma iniciativa da Presidência da República, por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

Além de Lula e do superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, o encontro terá um público estimado de aproximadamente 300 participantes, entre ministros de Estado, autoridades federais e estaduais, prefeitos dos municípios do Amazonas, jornalistas e representantes da população atingida pela estiagem, segundo o governo do Amazonas, mais de 300 mil pessoas, em 62 municípios que estão em estado de emergência.

Esta é a primeira viagem oficial de Lula, após assumir o governo em janeiro de 2023. Segundo a agenda da Presidência, Lula deve ir a Tefé, onde deverá anunciar ações de combate a seca dos rios, o que tem ocorrido na região do Médio Solimões, onde fica a cidade.

A construção da agenda de Lula no Amazonas passou pela vinda do ministro Alexandre Padilha no último dia 5. Ele deixou a situação encaminhada com aliados. Havia a expectativa de que a visita acontecesse nesta segunda (9), porém no sábado houve a confirmação que ele virá amanhã.

