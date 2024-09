O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), deu início às obras de pavimentação da estrada do Gavião, situada na zona rural de Carauari (distante 788 quilômetros de Manaus).

Com investimento no valor de R$ 23,2 milhões, a obra contempla a pavimentação de 8,27 quilômetros da via, incluindo serviços de terraplanagem, drenagem e sinalização horizontal e vertical. Além disso, a plataforma terá de sete a nove metros de largura com acostamento de um metro para cada lado, bem como urbanização e construção de paradas de ônibus.

De grande importância para o escoamento da produção rural advinda do setor primário, como a agricultura, pecuária e piscicultura, a estrada do Gavião é uma das vias de acesso com maior tráfego no município e irá contribuir de forma direta com o crescimento e desenvolvimento da economia do município.

Nesta etapa, estão em andamento os serviços de limpeza de camada vegetal, remoção mecanizada de revestimento asfáltico e de camada granular do pavimento antigo.

Estrada do Riozinho – Além da Estrada do Gavião, cujos serviços já foram iniciados, o Governo do Amazonas irá pavimentar a Estrada do Riozinho, situado na zona rural de Carauari.

A obra, que já em processo de mobilização para o começo dos trabalhos, conta com investimento no valor de R$ 45,9 milhões e contemplará a pavimentação de 16,35 quilômetros de vias, incluindo serviços de terraplanagem, drenagem e sinalização horizontal e vertical.

Além disso, a plataforma terá de sete a nove metros de largura com acostamento de um metro para cada lado da pista, bem como urbanização e construção de paradas de ônibus. Também será construída uma ponte mista sobre um igarapé, na altura do KM 12, com estrutura metálica e concreto armado, possuindo 20 metros de extensão por sete metros de largura.

Vale destacar que a estrada do Riozinho faz ligação entre a sede do município e o balneário do Riozinho, um dos principais pontos turísticos do município e que fomenta não apenas o lazer, mas também o turismo e a geração de emprego e renda.