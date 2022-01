Avalie o post

Segundo informações de testemunhas, os criminosos se aproximaram e atiraram contra a vítima e em seguida, fugiram

Manaus – Matheus Jordan Silva de Oliveira, 24, foi assassinado com 11 tiros na tarde desta segunda-feira (3), próximo da casa onde morava na Rua Jericó, bairro Santo Agostinho, zona oeste de Manaus. Os disparos atingiram todo o corpo da vítima mas a maioria foi na região da cabeça.

Segundo informações de testemunhas, Matheus foi surpreendido por criminosos armados, que se aproximaram e atiraram contra ele e em seguida, fugiram. O jovem era usuários de drogas.

O jovem foi socorrido e recebeu os primeiros atendimentos no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, mas precisou ser transferido para o Hospital e pronto-socorro João Lúcio, onde morreu.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 28/12/2021

