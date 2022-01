Avalie o post

Dinheiro deve beneficiar alunos da rede pública de famílias inscritas no cadastro do governo para programas sociais

Brasília – A Medida Provisória 1088/21 abre crédito extraordinário de R$ 3,5 bilhões no Orçamento da União para financiar o acesso à internet em escolas públicas. O valor será destinado ao Ministério da Educação, que vai encaminhar os recursos para os estados e para o Distrito Federal. O texto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União na quinta-feira passada.

Recurso extra vai beneficiar estudantes e professores de escolas públicas. (Foto: Marcel Ávila/Prefeitura de Pelotas-RS)

O dinheiro pode ser utilizado na compra de terminais, cedidos aos alunos e professores, e na aquisição de soluções de conectividade móvel. Os investimentos deverão ser feitos para beneficiar alunos da rede pública das famílias que estão no cadastro único do governo para programas sociais (CadÚnico) e os matriculados em escolas de comunidades indígenas e quilombolas.

Em nota, o governo destacou que a abertura do crédito extraordinário é uma ação emergencial e temporária, de caráter socioeconômico, e “não afeta o cumprimento da meta de resultado primário”.

Histórico

No ano passado, o presidente Jair Bolsonaro vetou um projeto que tratava do assunto. Na ocasião, o governo alegou que o projeto não apresentava estimativa do respectivo impacto orçamentário e financeiro.

Os parlamentares, no entanto, derrubaram o veto e o Projeto de Lei 3477/20 virou a Lei 14.172/21.

Pelo texto aprovado no Congresso, o governo deveria liberar o recurso em até 30 dias, mas a Medida Provisória 1060/21 – que perdeu validade no começo de dezembro, sem a apreciação do Legislativo – adiou esse pagamento.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 28/12/2021

