A prova de vida para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) voltou a ser obrigatória após três meses de suspensão.

Entre março de 2020 e maio de 2021, a prova de vida foi suspensa por conta da pandemia de Covid-19. O procedimento foi retomado em junho do ano passado, mas suspenso novamente em outubro, após o Congresso derrubar o veto do presidente a uma lei que retirava a obrigatoriedade da prova de vida em 2021.

De acordo com o INSS, 3,3 milhões de segurados precisam fazer, entre janeiro e abril, a prova de vida referente a 2021. Os pagamentos das aposentadorias e das pensões começarão a ser suspensos em fevereiro.

Calendário

O órgão estabeleceu um cronograma baseado no mês de nascimento, confira:

– Prova de vida vencida de novembro de 2020 a junho de 2021

Prazo final de recadastramento: janeiro

– Prova de vida vencida em julho e agosto de 2021

Prazo final de recadastramento: fevereiro

– Prova de vida vencida em setembro e outubro de 2021

Prazo final de recadastramento: março

– Prova de vida vencida em novembro e dezembro de 2021

Prazo final de recadastramento: abril

Fonte: Agência Brasil

Fotos: Agência Brasil





