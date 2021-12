Avalie o post

A campanha “Corrente Solidária Nova Era” vai doar 76 toneladas de alimentos, o que equivale a 10 mil cestas básicas, entre Manaus, Porto Velho e Roraima

Manaus – O Super Nova Era vai doar 76 toneladas de alimentos, o que equivale a 10 mil cestas básicas, divididas entre as cidades de Manaus, Porto Velho (RO) e Boa Vista (RR). A ação faz parte da campanha “Corrente Solidária Nova Era” que vai beneficiar instituições filantrópicas que desenvolvem ações em prol de famílias em situação de vulnerabilidade social, nas três cidades em que a marca está presente.

As instituições filantrópicas que desejam receber doações de cestas básicas devem se inscrever no site da campanha. As entidades passarão por triagem da equipe do Nova Era.

O Super Nova Era vai doar 76 toneladas de alimentos, o que equivale a 10 mil cestas básicas, para instituições filantrópicas (Foto: Divulgação)

O site criado pela empresa é uma ferramenta para facilitar o acesso das instituições que estão precisando receber as doações. O objetivo é direcionar os alimentos e fazer com que cheguem a quem mais está precisando.

A gerente de Marketing do Nova Era, Viviane Cavalcante, ressalta que desde que iniciou a pandemia a empresa tem realizado doações de alimentos para as famílias em situação de vulnerabilidade. “Estamos vivendo um momento em que a união de forças e a solidariedade são essenciais para que todos enfrentem as dificuldades diárias e o Nova Era quer contribuir com essa união”, disse.

Ela destaca que a pandemia ensinou muitas lições, entre elas, a gratidão pela vida, saúde, trabalho e família. “Foi um ano bastante desafiador, mas não podemos deixar de celebrar as conquistas e ajudar quem realmente precisa e assim devolver ao povo todo carinho e atenção que eles nos dão, diariamente, frequentando nossas lojas”.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

