Avalie o post

De acordo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas Ralph Assayag, a previsão de crescimento nas vendas do comércio neste Natal é de 13% em relação ao ano passado. A expectativa é que o volume de vendas do varejo no Natal resulte em uma receita bruta de R$ 1 bilhão e meio de reais. O ticket médio esperado é de R$ 160,00.

Os artigos de vestuários aparecem no topo da lista de intenção de compras com seguido de calçados, brinquedos, perfumaria/cosméticos, acessórios, eletrodomésticos e viagem.

Em relação ao valor que pretendem gastar, a estimativa é gastar de R$ 201 a 300 reais. Este ano, o Centro da cidade (57,4%) será o principal local escolhido para as compras dos presentes, seguido dos shoppings centers, lojas de bairro, supermercados e internet.

O horário de funcionamento do comércio foi estendido por mais 3 horas nesta quinta-feira, dia 23 e no dia 24/24 irá funcionar até às 20h, devido ao volume de procura para compra de presentes de Natal. Nos dias 26, 27, 28, 29 e 30 o comércio funcionará 2 horas a mais e no dia 31/12, até às 16h, onde o volume será de alimentação e vestuários nas cores brancas.

Hiolanda Mendes – Rádio Rio Mar

Fonte