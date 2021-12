Avalie o post

No interior do carro formam encontrados cordas e sacos de fibra, a polícia acredita que o grupo ia sequestrar um desafeto

Manaus – Edeilson Conceicao de Souza, Lucas da Silva Matos, Rafael Donata Duarte e Yago Miranda da Silva foram presos com um veículo roubado e uma arma de fogo, na tarde desta quarta-feira (22), na Alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado, zona leste de Manaus.



A equipe da 11 Companhia Interativa Comunitária (Cicom) recebeu a informação via rádio, que na Alameda Cosme Ferreira, passava um veículo modelo Fiat Uno, de cor prata, com restrição de roubo.

Quando o grupo criminoso percebeu a chegada da polícia, tentou fugir passando por cima de canteiro, mas o carro colidiu contra uma viatura que passava no outro sentido. O veículo, segundo a proprietária, foi roubado na última segunda-feira (20).

“Ao perceber que seriam abordados os mesmos começaram a empreender fuga. Devido ao alto fluxo de veículos na via naquele momento, eles não tiveram êxito e tentaram fugir subindo no canteiro. As viaturas fizeram um cerco e abordagem juntamente com a equipe da Rocam que passava no momento”, explicou o sargento Souza.

O grupo foi preso e conduzido ao 14 Distrito Integrado de Polícia (DIP). Com eles, foram apreendidos um revólver, calibre 38 e um simulacro de arma de fogo, além de objetos que haviam sido roubados.

A equipe também encontrou no interior do carro cordas e sacos de fibra, a polícia acredita que o grupo ia sequestrar um desafeto. Todos os suspeitos possuem passagem pela polícia, um deles, está sendo monitorado por uma tornozeleira eletrônica.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

