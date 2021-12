Avalie o post

Novo boletim de rabdomiólise é divulgado, nesta quarta-feira (22), pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP). O documento, atualiza o cenário epidemiológico da doença no Estado para 132 casos de rabdomiólise, entre 21 de agosto a 21 de dezembro, sendo destes 75 compatíveis para doença de Haff e 57 foram descartados. Nos últimos 14 dias (07 a 21/12), foram registrados cinco novos casos, todos em Itacoatiara.

Os casos considerados compatíveis foram notificados em 10 municípios: Itacoatiara (44), Parintins (12), Manaus (6), Urucurituba (4), Silves (3), Maués (2), Manacapuru (1), Itapiranga (1), Autazes (1) e Caapiranga (1). Destes, dois casos evoluíram para óbito e ocorreram em Itacoatiara.

Entre 75 casos compatíveis, os casos predominantes são do sexo masculino, o que representa 61% (46/75) dos casos e a faixa etária de 40 a 59 anos foram os mais acometidos, totalizando 39% (29/75) dos casos, seguido pela faixa etária acima de 60 anos, com 24% (18/75).

Por se tratar de uma doença de etiologia em estudo, a rabdomiólise segue padrões rígidos de investigação.

