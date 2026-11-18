Um desentendimento entre dois homens terminou com um deles ferido por golpes de faca na manhã desta quarta-feira (18), na rua Jonathas Pedrosa, nas proximidades da sede da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), no bairro Praça 14, zona Sul de Manaus. A discussão teria começado após uma situação envolvendo um cabo de vassoura. As informações são do portal Toda Hora.

De acordo com o site, o homem ferido é conhecido pelo apelido de “Negão”. Ele foi atingido durante a briga e precisou ser encaminhado a uma unidade hospitalar. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dele.

O outro envolvido foi um aposentado, identificado como Jorge. Segundo a versão apresentada por ele, a confusão começou quando parou próximo a um poste para urinar. O idoso afirmou que tem problemas renais e que a situação teria incomodado o outro homem.

Durante a discussão, Jorge pegou um cabo de vassoura que estava no chão. O gesto teria sido interpretado como uma ameaça pelo outro envolvido, que, conforme o relato do aposentado, avançou contra ele e iniciou as agressões.

Para tentar interromper os ataques, Jorge usou uma faca que costumava utilizar para descascar tucumã e atingiu o adversário com dois golpes.

Após o confronto, moradores da região contiveram o aposentado e o mantiveram no local até a chegada da polícia. O suspeito da agressão permaneceu nas proximidades e aguardou o atendimento de emergência.

As circunstâncias da briga e a versão de cada envolvido deverão ser apuradas pelas autoridades.