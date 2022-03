Avalie o post

O homem foi deixado em uma parada de ônibus, para que pudesse retornar para casa, mas desde então ele não foi mais visto

Manaus – Cristiano de Oliveira Reis, 34, está desaparecido desde domingo (6), quando saiu da casa onde mora, em um conjunto habitacional localizado no bairro Lago Azul, zona norte, para ir a um aniversário no bairro Vila da Prata, zona oeste de Manaus. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem do homem.

Homem desaparece após sair de festa de aniversário em Manaus (Foto: Divulgação / PC – AM)

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops) nesta quarta-feira (9), Nura Pedroza de Oliveira, 38, companheira do desaparecido, relatou que Cristiano saiu com destino a um aniversário no bairro Vila da Prata. Às 18h do mesmo dia, foi deixado por conhecidos em uma parada de ônibus do bairro, para que pudesse retornar para sua residência, mas desde então ele não foi mais visto.

A companheira informou ainda que, no dia em que desapareceu, Cristiano estava trajando blusa de cor não informada, short com estampa florida e calçava sandálias.

A delegada Catarina Torres, titular da Deops, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Cristiano que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181.

A Deops está situada nas dependências do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Avenida Professor Nilton Lins, conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centro-sul da cidade.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

