A adolescente relatou que, além das agressões por parte da mãe, também vinha sofrendo abusos de seu padrasto

Manaus – Uma mulher de 28 anos, foi presa em flagrante nesta terça-feira (08), pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), pelo crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, cometido contra a filha, uma adolescente de 12 anos de idade, no bairro Redenção, zona centro-oeste de Manaus.

Delegada Joyce Coelho (Foto: Erlon Rodrigues)

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da unidade especializada, as diligências em torno do caso iniciaram após as equipes de investigação receberem uma notificação da escola em que a vítima estuda, informando que a adolescente estaria com diversos hematomas e que, supostamente, a mãe seria a autora da violência.

“Após tomarmos conhecimento, imediatamente nos deslocamos até a unidade educacional, onde constatamos a veracidade da denúncia. A adolescente estava com lesões visíveis no rosto e braço”, explicou a delegada.

A titular esclareceu que, com a confirmação dos fatos, as equipes seguiram em diligência até a residência da vítima, para efetuar a prisão em flagrante da mulher.

“Durante o depoimento, a adolescente relatou que, além das agressões por parte da mãe, também vinha sofrendo abusos de seu padrasto. O caso será apurado, para averiguarmos um possível crime de estupro de vulnerável cometido pelo homem”, disse Joyce.

A mulher responderá pelo crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e ficará à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

