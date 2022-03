Avalie o post

Equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros prenderam Yago Oliveira da Silva, pelo homicídio de Jackson Moura Fernandes, que tinha 27 anos de idade. O crime ocorreu no dia 24 de dezembro, no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus.

Conforme o delegado Ricardo Cunha, titular da Especializada em Homicídios e Sequestros, Yago na companhia de outro indivíduo identificado apenas como “Adriano” , foi até a casa de Jackson para chamá-lo para uma conversa com o chefe deles, que atua na venda de drogas naquela área da cidade. No encontro, o chefe solicitou que ele voltasse a comercializar substâncias entorpecentes, mas Jackson não aceitou e alegou que havia saído da vida do crime, inclusive que já estaria trabalhando como barbeiro.

Polícia Civil prende homem suspeito de matar jovem porque ele não quis voltar para vida do crime.

Por conta disso, o homem ordenou a morte de Jackson que foi executado por Yago e Adriano com vários disparos de arma de fogo na região da cabeça. Após o crime, a delegacia iniciou as investigações e chegou até a identificação de Yago, como sendo um dos autores do crime.

O delegado Ricardo Cunha reforça que mesmo com a prisão de Yago, as investigações continuam. E pede a colaboração da população para localizar os outros suspeitos.

“Quem tiver informações acerca da localização de ‘Cacate’ e Adriano deve entrar em contato pelo (92) 98118-9535, disque-denúncia da DEHS, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A identidade do informante será preservada”, afirmou Cunha.

Yago vai responder por homicídio. Ele foi levado para a central de recebimento e triagem, onde passará por audiência de custódia e ficará à disposição da justiça.

Yuri Bezerra – Rádio Rio Mar

Fonte