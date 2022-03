Avalie o post

Cientistas afirmaram que é necessária a atualização de imunizantes

Brasília – O Grupo Conselheiro Técnico sobre Vacinação Contra a Covid-19 da Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu comunicado nesta terça-feira (8) recomendando o acesso amplo a doses do ciclo inicial e de reforço de vacinas contra a Covid-19.

(Foto: Ying Tang / NurPhoto)

A aplicação de doses de reforço deve ocorrer sobretudo “em grupos com riscos de desenvolver doenças severas e evoluir para a morte, mesmo no contexto da circulação da variante Ômicron.”

Um problema segue sendo a disparidade na distribuição das vacinas em diferentes países do mundo. “A oferta em curto e médio prazos das vacinas disponíveis tem crescido substancialmente. Contudo, a equidade de vacinas continua um desafio importante e todos os esforços para resolver essas desigualdades são importantes”, defendem os especialistas da OMS.

Segundo cientistas do grupo, para continuar assegurando a proteção da população contra o novo coronavírus, esses imunizantes precisam ser atualizados para ampliar sua capacidade de gerar anticorpos também para as novas variantes.

Neste sentido, o colegiado de especialistas estimula a realização de estudos para o desenvolvimento de vacinas voltadas às chamadas “variantes de preocupação” do novo coronavírus. Essas informações são subsídios fundamentais, acrescenta o texto, para a avaliação da situação pelo grupo e eventuais novas atualizações das recomendações apresentadas.

No informe divulgado hoje, o grupo destaca que a Ômicron se tornou a variante dominante em todas as regiões do mundo. A situação de casos está heterogênea, com áreas reportando crescimento de casos e outras registrando queda dos infectados.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

