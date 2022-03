Avalie o post

Em fevereiro deste ano foram efetuadas 35 prisões de homicidas pela Polícia Civil do Estado. No mesmo período de 2021, a Delegacia Especializadas em Homicídios e Sequestros registrou 13 prisões. Números que resultam no aumento de 169,2%. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas.

A nova fase da Operação Lucas 8:17 foi uma das ações realizadas em fevereiro. Ela resultou na prisão de quatro pessoas envolvidas no crime do sargento do Exército Brasileiro, Lucas Ramon Silva Guimarães, que tinha 29 anos.

O secretário de Segurança Pública do Amazonas, general Carlos Alberto Mansur, destacou o trabalho das equipes de polícia para apresentar uma resposta rápida à sociedade amazonense. E ressalta que a meta é manter o padrão de prisões no mês de março.



O delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, relata que a maioria dos presos possuem ligações com facções criminosas e cada prisão acaba representando a elucidação de dezenas de casos.

Neste mês de março, uma das primeiras operações foi a intitulada Anomia. Ela resultou na prisão de três homicidas envolvidos na morte de uma mulher na comunidade Buritizal, na zona norte de Manaus. O crime ocorreu em fevereiro deste ano.



Tania Freitas – Rádio Rio Mar

Foto: Tarcísio Heden/SSP-AM

