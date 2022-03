Avalie o post

Papa Francisco convida sociedade para um pacto educativo global

Em sua mensagem o Papa Francisco saudou os fiéis do Brasil e ressaltou que o tempo quaresmal é uma caminhada de conversão, onde Deus deseja conduzir o povo para o encontro com Jesus na Ressurreição, através das práticas do jejum, caridade e penitência.

A Igreja no Brasil propõe uma reflexão importante sobre a educação que é fundamental para a valorização do ser humano em sua integralidade, evitando a “cultura do descarte”. O tema apresenta vários aspectos educacionais, expondo as problemáticas e a importância no desenvolvimento educacional de cada pessoa.

Ouça a matéria completa:



A mensagem em vídeo do Papa foi enviada para a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e narrada pelo correspondente do Vatican News, Silvaney José.

Em outro trecho, o pontífice destaca a importância da igreja no âmbito educativo e a relação nesses processos escolares e acadêmicos.

Rafaella Moura – Rádio Rio Mar

