Protetor solar, hidrante e limpeza facial são alguns dos itens que devem sempre estar na necessaire de viagem, independentemente do destino

São Paulo – A chegada do verão também significa viagem para muita gente. Seja uma viagem de férias ou alguns dias de descanso, todos querem aproveitar um pouco desse período longe da rotina. Mas fugir da rotina, não necessariamente significa deixar de lado todos os cuidados do dia a dia, como alimentação balanceada e skincare, já que esses pontos devem ter atenção redobrada em uma viagem.

Se a ideia for passar uns dias na praia, no campo ou até no exterior, a nossa pele sente a diferença do clima e, muitas vezes, acaba sofrendo com a mudança brusca, principalmente, com o excesso de exposição ao sol, já que passamos mais horas ao ar livre nesses períodos.

Alimentação balanceada e skincare são pontos que devem ter atenção redobrada em uma viagem (Foto: Reprodução/ChicagoWeekly)

Mas, o que levar? Veja abaixo uma lista de produtos que devem estar sempre na mala de férias para garantir os cuidados com a pele em qualquer viagem:

Com esses itens na mala, sua rotina de skincare estará completa durante a viagem para que os dias de descanso possam ser aproveitados com segurança para a saúde da pele. Mas, além disso, é sempre importante lembrar de levar aqueles itens que, muitas vezes, esquecemos e só percebemos ao chegar no destino, como: óculos de sol, hidratante labial, chapéu/viseira, repelente, kit de higiene bucal e farmacinha com itens de primeiros socorros.

