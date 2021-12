Avalie o post

Loukar, 30, caiu, após saltar para disputar uma bola de cabeça com um atleta adversário, no Estádio Habib Bouakeul, em Orã

Orã – Sofiane Loukar, jogador de futebol do MC Saida, da segunda divisão da Argélia, morreu, neste sábado (25), durante a partida contra o ASM Oran, após receber uma pancada na cabeça, segundo informações da imprensa local.

Lukar morreu após pancada na cabeça durante partida de futebol (Foto: Twitter / Estadão)

Loukar, 30, caiu, após saltar para disputar uma bola de cabeça com um atleta adversário, em partida disputada no Estádio Habib Bouakeul em Orã. O choque aconteceu e o atleta foi atendido pelos médicos de seu clube.

O lance foi aos 26 minutos do primeiro tempo de uma partida válida pela 10ª rodada da Ligue 2 da Argélia. Depois de receber os primeiros socorros, Loukar voltou ao campo, antes de ter um colapso dez minutos depois e não se levantar mais do gramado, relatou o jornal ‘El Khabar‘.

O presidente da Liga Nacional de Futebol Amador (LNFA), Ali Malek, ficou chocado com a tragédia e ofereceu toda assistência para a família de Loukar, que, segundo seu prontuário, não apresentava anormalidades para a prática do futebol de alto nível.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte