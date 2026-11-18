A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP), cumpriu, nesta quarta-feira (18/11), mandado de prisão preventiva contra um homem, de 36 anos, investigado pelos crimes de ameaça e violência psicológica praticados contra duas mulheres.

De acordo com o delegado Yuri Luiz Olivieski, o primeiro Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado em junho deste ano, após o investigado invadir a residência de uma das vítimas, onde teria cometido roubo e tentativa de estupro.

Na ocasião, a equipe policial instaurou um Inquérito Policial (IP) e deu início às investigações sobre o caso.

“A tentativa de violência sexual foi praticada contra uma funcionária que, naquele momento, trabalhava no imóvel de sua patroa como babá da filha dela”, explicou o titular do 30º DIP.

Segundo o delegado, no último domingo (15/11), as duas mulheres foram à Feira do Produtor, localizada na avenida Autaz Mirim, zona leste de Manaus, onde encontraram novamente o investigado, que trabalha como feirante no local.

“Após se deparar com elas, o indivíduo passou a proferir ameaças contra as vítimas. Temendo por suas integridades física e psicológica, elas formalizaram uma nova denúncia contra ele, ocasião em que foi solicitado um pedido de medida protetiva de urgência”, detalhou Yuri Olivieski.

Ainda conforme a autoridade policial, com base no inquérito instaurado em razão dos crimes relatados em junho, a equipe representou pela prisão preventiva do investigado. O pedido foi deferido pelo Poder Judiciário, e o mandado foi cumprido na Feira do Produtor, na zona leste da capital, enquanto o homem trabalhava no local.

Procedimentos

O investigado foi encaminhado à unidade policial para os procedimentos cabíveis. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.