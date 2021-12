Avalie o post

Quadro de saúde é estável, informou, por meio de nota, o Hospital Central do Exército

Rio de Janeiro – O general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, foi hospitalizado após um acidente de moto, no Rio de Janeiro, na noite desta sexta-feira (24), na zona norte da cidade. As informações foram divulgadas, em nota, pela Seção de Comunicação do Exército.

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi hospitalizado após acidente de moto no Rio de Janeiro (Foto: Marcelo Camargo / ABr)

“Dia 24, por volta de 23h40, o general de divisão Eduardo Pazuello sofreu um acidente de moto, na Praça da Bandeira, Rio de Janeiro. O general foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Central do Exército (HCE), onde foram constatadas fraturas na clavícula direita e em arco costal. No momento, encontra-se em observação com quadro estável de saúde, não correndo risco de morte”, informou o Exército.

As circunstâncias do acidente e se houve outras pessoas envolvidas ainda não foram divulgadas.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte