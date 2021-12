Avalie o post

O Jogo destaca que os Encarnados não demitiram o treinador por questões financeiras; ele está na mira do Flamengo

Lisboa – O Benfica espera que o treinador Jorge Jesus peça demissão em breve, talvez após o jogo contra o Porto, na próxima quinta-feira, às 18h (horário de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Português. Pelo menos é o que garante o jornal O Jogo. O comandante, vale destacar, desperta o interesse do Flamengo, clube onde é ídolo.

O último jogo de Jesus à frente dos Encarnados foi justamente contra o Porto, mas na última quinta-feira (23), quando o Dragão venceu por 3 a 0 e eliminou o rival nas oitavas de final da Taça de Portugal.

Após a partida, a diretoria do Benfica se reuniu e optou por manter Jesus, mas a decisão passou muito por questões financeiras. Caso ele seja demitido, o time de Lisboa terá que arcar com os salários do Mister até o final do contrato, que vai até a metade de 2022.

Jorge Jesus encara grande pressão no Benfica e pode voltar ao Flamengo (Foto: Benfica)

Ainda de acordo com a publicação, o fato de ter pouco tempo para encontrar um substituto também pesou para a manutenção de Jesus, que já deixou claro que quer seguir no Benfica.

“Perdemos um jogo, é verdade que estamos todos muito tristes e frustrados com o resultado. Mas a ideia, o intuito não se altera. Não vivemos do estado de espírito, o.k.? Vivemos do trabalho diário, das conquistas, quando conseguimos ter, e vivemos de melhorar e tentar melhorar a cada dia. Portanto, é uma questão que sinceramente… Eu posso lhe responder: digo que sim, mas acho que nem vale a pena”, destacou João de Deus, auxiliar de Jesus, após a derrota para o Porto. Na ocasião, o Mister cumpriu suspensão.

Jorge Jesus está em sua segunda temporada no Benfica. A primeira (2020/2021) terminou sem títulos. Nesta segunda, ele ainda pode conquistar o Português, a Champions League e a Taça da Liga. O contrato do treinador com as Águias vai até a metade de 2022.

O Benfica está em terceiro no Campeonato Português, com 37 pontos, quatro a menos do que o líder, Porto. Entre eles, aparece o Sporting Lisboa, o atual campeão, que também soma 41.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte