Avalie o post

É essencial que os pais também chequem se a instituição escolhida está funcionando em situação regular

Manaus – O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Amazonas (Sinepe-AM) preparou algumas dicas aos pais e responsáveis que estão em busca de escola para o próximo ano letivo. Localização, método de ensino, opção de período integral e oferta de cursos extracurriculares são alguns dos fatores que devem estar no radar.

(Foto: Divulgação)

No caso da localização, o ideal é que seja uma instituição que faça parte da rota diária da família, seja perto de casa ou do trabalho, para evitar que mais cedo ou mais tarde, devido ao trânsito e tempo de deslocamento, o aluno não tenha que interromper os estudos e mudar de escola.

Ouvir a opinião de outros pais sobre a escola e apostar na visitação também são itens importantes e podem ajudar os indecisos. “É fundamental conhecer a estrutura do local, quem são os profissionais responsáveis, se os pais se sentem acolhidos no momento da visita, se a escola oferece a educação que almejam e se possui os princípios e valores que a família busca”, indica a vice-presidente do Sinepe-AM, Laura Cristina Andrade.

Existem diversos métodos de ensino, como construtivista, montessoriano ou tradicional. Por isso, a dica de Laura aos pais é conversar sobre isso durante a visita à escola, para sentir se a coordenação pedagógica está mesmo de acordo com o que ela prega e se é o que a família deseja.

Mais um item importante que deve ser observado é quanto à adoção dos protocolos de segurança de prevenção à Covid-19 e suporte para a modalidade on-line. “Ainda estamos na pandemia, então, se porventura houver a necessidade de recuo das aulas presenciais, a escola precisa estar preparada para isso”, explicou a vice-presidente do Sinepe-AM.

Outro ponto importante que ela destaca é com relação a segurança da escola. É fundamental que os pais verifiquem se há controle e procedimentos de entrada e saída de alunos, sistema de monitoramento (como câmeras de vigilância em posições estratégicas e alarmes), e sistema de prevenção a incêndios e primeiros socorros.

Também é interessante os pais levarem em conta se a escola escolhida está atenta com relação às demandas de mercado e se oferece língua estrangeira ou programa bilíngue, utiliza plataformas educacionais, cursos de robótica ou cultura maker.

(Foto: Divulgação)

Outra dica é observar se o investimento estará dentro do orçamento da família, lembrando que os gastos vão além da mensalidade. Incluem também itens que farão parte do dia a dia do estudante, como uniforme, material didático, curso extracurricular e lanche diário.

É essencial que os pais também chequem se a instituição escolhida está funcionando em situação regular. Escolas que estão atuando de forma irregular não podem emitir documentos como histórico escolar, certificados e diplomas.

Na dúvida, a dica é entrar em contato com o Conselho Municipal ou Estadual para identificar se o estabelecimento de ensino está regularizado ou se possui processo em tramitação.

Para ajudar os pais a identificarem as escolas que estão regulares perante aos órgãos, a entidade concede anualmente para as associadas o Selo Sinepe. Na última semana, cerca de 40 instituições receberam a certificação.

“Para uma escola funcionar é preciso atender a uma série de normas e exigências, que vão desde a proposta pedagógica, no que diz respeito aos padrões do MEC, licenças de funcionamento, princípios éticos e até a estrutura física. Então, uma escola que possui o Selo Sinepe-AM traz segurança aos pais dos alunos”, informou a presidente do Sinepe-AM, Elaine Saldanha.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte