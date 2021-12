Avalie o post

Para além dos palcos, agora a história é contada no formato de animação, e acaba de ser lançada pela Associação dos Artistas Cênicos do Amazonas

Manaus – A peça teatral “O menino por detrás das nuvens”, do dramaturgo amazonense Douglas Rodrigues, baseada no conto de Carlos Nazareth, ganhou uma versão audiovisual. Para além dos palcos, agora a história é contada no formato de animação, e acaba de ser lançada pela Associação dos Artistas Cênicos do Amazonas (Artes & Fato).

Nesta nova versão do espetáculo – que já foi encenado nos principais palcos teatrais do estado – o processo foi construído artesanalmente, em aquarela, pela artista Talita Arte, a partir do story board (desenho com esboços das cenas) do diretor Douglas Rodrigues.

“O menino por detrás das nuvens, animação (aquarela)” narra a eterna reconstrução do circo, tendo um menor aprendiz, como memória imortal, colocando os personagens circenses em ação de ensino-aprendizagem, de geração a geração, espírito valente da arte perseguida historicamente.

O projeto de animação foi contemplado pelo Prêmio Conexões Culturais de 2020 – Lei Aldir Blanc, lançado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

O enredo narra a história de um menino que sonha em conhecer o mundo por detrás das nuvens. Após um acidente e a perda dos seus entes queridos, em profunda solidão, inúmeras nuvens o visitam fazendo realizar seu sonho. Ao ser transportado, cai em outra realidade, o circo, onde ele vive a experiência por debaixo das lonas. Para sobreviver é necessário aprender a arte circense, iniciando o momento mais brilhante da obra.

“A produção desse material dedicado à infância, de certa forma, é estimulada pelo novo momento do audiovisual brasileiro, uma vez que as crianças têm acesso a esse canal antes mesmo do contato escolar. O audiovisual reconecta as crianças com arte. Embora os pequenos, desde cedo, tenham acesso a um amplo repertório, nem sempre se tem acesso a conteúdos de qualidade, primando pela ética ou qualidade estética, importantes à formação humanista”, destaca Douglas Rodrigues.

“O menino por detrás das nuvens, animação (aquarela)” é inspirado nas imagens originais de “O Palhaço, de Fellini e Circo Piolin (SP)”, e conta com produção de Bitta Catão e Rosa Malagueta. As letras são de Douglas Rodrigues e as músicas originais de Regina Santos e Jeferson Mariano, que também assina a preparação vocal e é um dos cantores. Ícaro Costa, Maria Flor Catão e Luiza Lima são os narradores do conto. Israel Castro completa a equipe de cantores. A edição e montagem é de Wyllians Ferry e a captação de imagens de Rogério Campos. As gravações ocorreram no Estúdio Rota 55.

Na animação, o Mestre de Cerimônia ensina a arte e a vida daqueles que nascem e vivem debaixo das lonas. O aprendiz, conhece vários números que vão desde pernas de pau, equilíbrio, malabares, acrobacia, tecido, saltos, trapézio e jogos circenses, característica principal do circo brasileiro, extremamente ligado ao teatro de rua/manifestação artística de rua, onde o circo é o principal representante.

A produção audiovisual “O menino por detrás das nuvens, animação (aquarela)” ´poder ser conferido pelo link aqui.

“Exercitando que melhoramos, é na prática que construímos. É possível no futuro construirmos canais exclusivos dedicado a infância, é necessário filtrar os conteúdos acessados pelos menores, é importante que se entenda a importância a produção para as crianças, em um momento pulverizado de arte, investir no gênero é apostar na cidadania e na formação, e isso, neste material é o principal exercício, à infância em tempos de reclusão”, finalizou Douglas Rodrigues.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

