O crime aconteceu na noite desta quarta-feira (22)

Manaus – Richardson Daniel, 17, e um outro adolescente não identificado, foram baleados na noite desta quarta-feira (22) na Rua Presidente Medici, bairro Compensa, zona oeste de Manaus.

(Foto: Divulgação)

Segundo informações dos policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o jovem estava em sua casa quando criminosos invadiram e efetuaram os disparos contra a vítima. O outro adolescente foi baleado no pé, foi socorrido e levado ao Hospital e Pronto Socorro (HPS) 28 de agosto.

A vítima que levou mais tiros foi levada primeiro para o SPA Juventina Dias mas devido aos ferimentos, foi transferido para o HPS 28 de agosto.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

