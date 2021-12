Avalie o post

Os homens vasculharam as bagagens e levaram celulares, dinheiro e pertences valiosos das vítimas

Manaus – Uma lancha foi saqueada na manhã desta quinta-feira (23), por quatro criminosos, em um trecho do Rio Madeira próximo ao município de Borba (a 151 quilômetros ao sul de Manaus). A embarcação tipo expresso levava cerca de 60 passageiros do porto município até a Comunidade do Rosarinho.

Conforme informações, quando a lancha encostou na Comunidade do Axinim, os suspeitos embarcaram e seguiram viagem até anunciar o assalto. Os criminosos estavam fortemente armados e ameaçaram passageiros, obrigando os tripulantes a desviar o trajeto.

A ação criminosa durou cerca de duas horas. Os homens vasculharam as bagagens e levaram celulares, dinheiro e pertences valiosos das vítimas.

Os suspeitos desembarcaram na comunidade do Rosarinho, em Autazes (a 113 quilômetros a sudeste de Manaus) e fugiram, deixando os tripulantes amarrados. Uma das vítimas ficou ferida com as agressões.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

