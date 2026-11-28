O Dynamo Dresden e o St. Pauli se enfrentam às 9h (de Brasília) neste sábado (28), no Rudolf-Harbig Stadion, em Dresden, pela 13ª rodada da segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27.
Onde assistir Dynamo Dresden x St. Pauli ao vivo
A partida entre Dynamo Dresden e St. Pauli terá transmissão ao vivo de OneFootball (streaming). Também dá para acompanhar pela Jovem Pan, no canal Jovem Pan Esportes, no YouTube.
Escalação do Dynamo Dresden
Dynamo Dresden (4-2-3-1): L. Grill; J. Sterner, A. Muhamedbegović, F. Muller, S. Straudi; R. Wagner, T. Raschl, P. Čović, N. Hauptmann, B. Bobzien; V. Vermeij. Técnico: Thomas Stamm.
É uma mudança em relação ao último jogo, empate em 2 a 2 com o 1. FC Kaiserslautern: Muhamedbegović entra no lugar de Rapp. A formação é a mesma, 4-2-3-1.
Escalação do St. Pauli
St. Pauli (3-4-1-2): B. Voll; D. Nemeth, M. Mathisen, T. Ando; A. Pyrka, E. Smith, J. Fujita, E. Ahlstrand, B. Hrgota; Y. Niang, Abdoulie Ceesay. Técnico: M. Rapp.
É uma mudança em relação ao último jogo, vitória por 2 a 0 sobre o VfL Bochum: Ahlstrand entra no lugar de Ritzka. A formação passa de 4-3-1-2 para 3-4-1-2.
Como chegam os times
O Dynamo Dresden tem 12 pontos e ocupa o 13º lugar. Na última partida, o time empatou com o 1. FC Kaiserslautern em 2 a 2. O time acumula duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos da competição.
O St. Pauli, por sua vez, aparece na 9ª colocação, com 15 pontos somados em 12 partidas. No último compromisso, o time venceu o VfL Bochum por 2 a 0. O desempenho recente na competição soma uma vitória, dois empates e duas derrotas em cinco partidas.
Veja também o guia completo de Dynamo Dresden x St. Pauli
Ficha do jogo
- Competição: segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (13ª rodada)
- Data e horário: 28/11/2026, às 9h (de Brasília)
- Local: Rudolf-Harbig Stadion, em Dresden
- Arbitragem: Robert Schroder
- Transmissão: OneFootball (streaming)
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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