O Dynamo Dresden e o St. Pauli se enfrentam às 9h (de Brasília) neste sábado (28), no Rudolf-Harbig Stadion, em Dresden, pela 13ª rodada da segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27.

Onde assistir Dynamo Dresden x St. Pauli ao vivo

A partida entre Dynamo Dresden e St. Pauli terá transmissão ao vivo de OneFootball (streaming). Também dá para acompanhar pela Jovem Pan, no canal Jovem Pan Esportes, no YouTube.

Escalação do Dynamo Dresden

Dynamo Dresden (4-2-3-1): L. Grill; J. Sterner, A. Muhamedbegović, F. Muller, S. Straudi; R. Wagner, T. Raschl, P. Čović, N. Hauptmann, B. Bobzien; V. Vermeij. Técnico: Thomas Stamm.

É uma mudança em relação ao último jogo, empate em 2 a 2 com o 1. FC Kaiserslautern: Muhamedbegović entra no lugar de Rapp. A formação é a mesma, 4-2-3-1.

Escalação do St. Pauli

St. Pauli (3-4-1-2): B. Voll; D. Nemeth, M. Mathisen, T. Ando; A. Pyrka, E. Smith, J. Fujita, E. Ahlstrand, B. Hrgota; Y. Niang, Abdoulie Ceesay. Técnico: M. Rapp.

É uma mudança em relação ao último jogo, vitória por 2 a 0 sobre o VfL Bochum: Ahlstrand entra no lugar de Ritzka. A formação passa de 4-3-1-2 para 3-4-1-2.

Como chegam os times

O Dynamo Dresden tem 12 pontos e ocupa o 13º lugar. Na última partida, o time empatou com o 1. FC Kaiserslautern em 2 a 2. O time acumula duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos da competição.

O St. Pauli, por sua vez, aparece na 9ª colocação, com 15 pontos somados em 12 partidas. No último compromisso, o time venceu o VfL Bochum por 2 a 0. O desempenho recente na competição soma uma vitória, dois empates e duas derrotas em cinco partidas.

Veja também o guia completo de Dynamo Dresden x St. Pauli

Ficha do jogo

Competição: segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (13ª rodada)

segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (13ª rodada) Data e horário: 28/11/2026, às 9h (de Brasília)

28/11/2026, às 9h (de Brasília) Local: Rudolf-Harbig Stadion, em Dresden

Rudolf-Harbig Stadion, em Dresden Arbitragem: Robert Schroder

Robert Schroder Transmissão: OneFootball (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.