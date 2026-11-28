O Governo Federal informou, nesta sexta-feira (27), que 634 incêndios florestais foram extintos no Amazonas e no Pará durante as operações de combate ao fogo na região. O balanço foi apresentado pelo ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, e pelo presidente do Ibama, Jair Schmitt, em meio à crise de poluição atmosférica que afeta Manaus. Segundo os dados consolidados até quinta-feira (26), foram extintos 409 incêndios no Amazonas e 225 no Pará, enquanto os dois estados ainda registravam 1.566 focos de calor ativos.

Durante coletiva de imprensa, o ministro João Paulo Capobianco, apontou a atuação do Governo Federal no controle dos incêndios no Amazonas e Pará, em parceria com os governos estaduais. “Nos reunimos com o Ibama e o ICMBio, que coordenam a ação de controle do desmatamento. Estamos aqui para mostrar o quadro e demonstrar os resultados já obtidos pela ação do Governo Federal”, disse o ministro.

Também presente no evento, o presidente do Ibama, Jair Schmitt, destacou a atuação do órgão e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), juntamente com as demais forças federais, no enfrentamento aos incêndios em todo o território nacional, em parceria com alguns estados. “Estamos com mais de 3 mil eventos de fogo ocorrendo no cenário nacional. Nesta temporada de 2026, o esforço federal, em particular do Ibama e do ICMBio, já extinguiu 1.863 incêndios. Temos cerca de 1.800 focos de calor ativos no país. Esses dados são variáveis e mudam dia após dia. A cada seis horas, temos uma passagem de satélite que registra essa evolução”, afirmou.

Amazônia

Até 26 de novembro, data de consolidação dos dados apresentados, o Ibama, em atuação integrada com as Forças Federais, havia controlado e extinguido 409 incêndios florestais no Amazonas. No fechamento do relatório, foram registrados 78 focos de calor ativos no estado. Na entrevista coletiva, o presidente do Ibama ressaltou que os números podem variar conforme as atualizações dos registros de satélite.

As ações de fiscalização ambiental também foram apresentadas pelo presidente do Ibama. No período, foram 80 ações fiscalizatórias, com aplicação de mais de R$ 18 milhões em multas. Também foram emitidas oito notificações, realizados 72 embargos e feitas 34 apreensões, que totalizaram R$ 761,1 mil.

Também foram mobilizadas 18 aeronaves, em conjunto com os equipamentos das Forças Armadas, para o combate aos incêndios. Ao todo, foram 1.736 voos de lançamento de água no estado, que resultaram na dispersão de 5,392 milhões de litros. “Esse é um esforço inédito no país. Nunca antes se teve tamanha capacidade aérea de lançamento de água”, afirmou Schmitt. As operações somaram mais de 1.473 horas de voo e envolveram helicópteros, aeronaves KC-390 da Força Aérea Brasileira e aeronaves modelo Air Tractor, do Ibama.

Pará

No Pará, foram registrados 923 eventos de fogo, que correspondem a áreas incendiadas de diferentes extensões, e 1.488 focos de calor ativos. Até o momento, 225 incêndios foram extintos.

Segundo Jair Schmitt, 16,6% dos incêndios ocorrem em áreas de vegetação nativa. “Os incêndios em áreas de vegetação nativa, especialmente na Amazônia, eram incomuns, porque ela é úmida. A vegetação não consegue propagar as chamas, o fogo não consegue avançar. Mas, devido à mudança do clima e a essas situações climáticas atípicas, que tornam a região mais vulnerável, ela queima mais fácil. A temperatura é mais alta, a umidade é mais baixa, tem mais vento, ondas de calor e tudo mais. Isso faz com que o fogo se propague com mais facilidade”, explicou.

Ao todo, 636 profissionais, entre brigadistas e outros agentes do Ibama, do ICMBio e de instituições parceiras, atuam diretamente nas operações. A mobilização conta com apoio local da Polícia Militar, Força Nacional, Polícia Rodoviária Federal e de outros órgãos. Além desse contingente, a Força Nacional disponibilizou outros 60 combatentes ao governo do estado do Pará, por meio da equipe do Ministério da Justiça.

Já as ações de responsabilização por incêndios criminosos somam, até o momento, 57 pessoas já foram punidas pela prática. No combate aos incêndios, as operações aéreas somaram 1.180 voos para lançamento de água e 1.265 horas de voo. As aeronaves do Ibama, do ICMBio e das Forças Armadas, incluindo as da Força Aérea Brasileira, lançaram 2.370.560 litros de água. Segundo o presidente do Ibama, os dados foram consolidados no dia anterior à apresentação, mas as equipes continuam atuando nas regiões e áreas mais críticas, o que pode elevar os números.

Equipe

No detalhamento das ações, o presidente do Ibama informou que o Governo Federal mobilizou cerca de 5 mil profissionais no combate aos incêndios em todo o território nacional. Desse total, quase 2,9 mil são vinculados ao Ibama, entre brigadistas, tripulantes de aeronaves, fiscais e outros agentes de fiscalização e gerenciamento. O ICMBio contribui com outros 1,8 mil profissionais, entre brigadistas, equipes e apoiadores.

“Somam-se a esse esforço a Força Nacional, as polícias rodoviárias, a Polícia Federal e outros órgãos. Temos aí cerca de 5 mil profissionais do Governo Federal atuando no combate aos incêndios em todo o território nacional”, afirmou.

A estrutura aérea e terrestre mobilizada para as operações tem 18 aeronaves do Ibama e do ICMBio, além de helicópteros e aviões de grande porte das Forças Armadas, utilizados no lançamento de água. A estrutura conta ainda com 243 veículos especializados no combate aos incêndios.

Articulação e prevenção

Desde 2023, o Governo Federal fortalece políticas públicas e amplia investimentos para enfrentar os efeitos das mudanças do clima. Para os possíveis eventos climáticos extremos associados ao El Niño, foi elaborado um plano preventivo de cerca de R$ 2 bilhões. O governo conta ainda com a Sala de Situação do El Niño 2026–2027, coordenada pela Casa Civil, que acompanha, junto aos ministérios e demais órgãos envolvidos, a evolução do fenômeno, avalia cenários de risco e articula as medidas preventivas.

Assistência humanitária

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), já aprovou 67 planos de ação de assistência humanitária que somam R$ 65,3 milhões. Desse total, R$ 52,7 milhões foram empenhados e R$ 49,7 milhões já foram pagos. Outros oito planos, no valor de R$ 42,5 milhões, estão em análise.

Na coletiva, o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, apontou que o Governo Federal, por meio do MIDR, no apoio aos estados e municípios afetados pelos incêndios. Segundo ele, a pasta acompanhou as ações no Amazonas e atua no Pará, orientando os governos locais sobre os procedimentos para o reconhecimento de situação de emergência ou estado de calamidade pública.

O ministro ressaltou que a medida permitiu a transferência de recursos para diversos municípios do Amazonas e para o próprio governo estadual, em valores que classificou como significativos. Segundo ele, o mesmo procedimento está sendo adotado no Pará. “O Governo Federal reconhece a situação quando ela, de fato, se comprova grave, e isso automaticamente libera a possibilidade de transferência de recursos”, explicou.

Estiagem

Para o enfrentamento da estiagem, foram aprovados 31 planos de assistência humanitária, que totalizam R$ 28 milhões no Amazonas. Entre os municípios, os maiores valores são os de São Paulo de Olivença (R$ 1,83 milhão), Careiro (R$ 1,79 milhão) e Atalaia do Norte (R$ 1,75 milhão). Estão em análise cinco planos para estiagem, de Itacoatiara, Manicoré, Pauini, Tonantins e Uarini, que somam R$ 19,5 milhões.

Saúde

O Ministério da Saúde mantém articulação com as autoridades locais para monitorar os impactos da fumaça na saúde da população e apoiar as ações de vigilância e assistência. Na Região Norte, a pasta conta com três bases regionais da Força Nacional do SUS (FN-SUS), em Manaus (AM), Porto Velho (RO) e Belém (PA), esta última prevista para ser inaugurada ainda neste ano. As bases podem responder rapidamente a situações emergenciais que afetam a saúde da população, com assistência especializada em saúde, apoio técnico e logístico.

Dois Centros de Informação em Saúde e Clima (CISC), em Belém e Santarém (PA), e o Centro de Clima e Saúde de Rondônia, inaugurado no fim do ano passado, em parceria com a Fiocruz, com foco territorial na Amazônia, monitoram riscos relacionados a eventos climáticos, incluindo os impactos associados ao El Niño. O trabalho integra informações climáticas, epidemiológicas, demográficas e socioeconômicas, e as análises subsidiam a preparação e a resposta do Sistema Único de Saúde (SUS) e dos órgãos de proteção e defesa civil em períodos de maior risco.

Em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o ministério disponibiliza o Sistema de Informações Ambientais Integrados à Saúde (Sisam), que permite acompanhar a concentração de poluentes e consultar previsões para até quatro dias. A pasta também orienta profissionais de saúde sobre a identificação e a notificação de casos de intoxicação por inalação de fumaça.

Qualidade do ar

O Governo Federal desenvolve a Plataforma de Monitoramento da Qualidade do Ar e Vigilância em Saúde na Amazônia (FioAres). As cinco estações instaladas em Manaus (AM), Rio Branco (AC), Porto Velho (RO), Belém e Santarém (PA) monitoram continuamente a concentração de material particulado fino (MP2,5), um dos principais poluentes presentes na fumaça das queimadas.

Orientações à população

O Ministério da Saúde recomenda acompanhar os alertas oficiais sobre queimadas e qualidade do ar, seguir as orientações das autoridades locais, manter a hidratação e evitar atividades físicas e esforços intensos ao ar livre nos períodos de piora da qualidade do ar. Sempre que possível, a orientação é permanecer em ambientes fechados, com portas e janelas vedadas. Se for necessário sair, recomenda-se o uso de máscaras N95, PFF2 ou P100, bem ajustadas ao rosto, para reduzir a inalação de partículas presentes na fumaça.