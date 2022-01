Avalie o post

Empresário foi alvejado no momento que estava servindo cerveja ao criminosos

Manaus – Vito Roberto Flores, 45, foi assassinado a tiros neste sábado (1º) em um bar, na Avenida Presidente Dutra, bairro São Raimundo, zona oeste de Manaus. A vítima morava no local onde ocorreu o crime.

(Foto: Divulgação)

Segundo informações de testemunhas à polícia, o empresário foi alvejado no momento que estava servindo bebida para dois homens que estavam em uma mesa e haviam chegado de motocicleta ao local. Os tiros atingiram a nuca e as costas da vítima.

O Instituto Médico Legal foi acionado para a remoção do corpo.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros deve investigar o crime.

