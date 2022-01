Avalie o post

O treino caseiro é prático, já que você pode fazer a qualquer hora do dia

São Paulo – Malhar em casa é uma ótima forma de obter resultados musculares positivos e que, podem até ser melhores do que horas de musculação. Além disso, o treino caseiro é prático – já que você pode fazer a qualquer hora do dia, economiza tempo de deslocamento e também é mais econômico.

Tauan Gomes, personal trainer, educador físico e coach, explica que com foco e poucos exercícios de grande intensidade, você pode obter ótimos resultados, dedicando apenas 30 minutos diários de treino. O profissional destaca que para ter maior eficiência, é preciso disciplina: crie uma rotina com um horário prazeroso e produtivo para manter a concentração na atividade física.

“É importante fazer um aquecimento antes de iniciar o treino e sempre respeitar o próprio nível e as características individuais do seu corpo. A fase pré aula é importante para preparar corpo e mente para a atividade, dessa forma, a performance será melhor e serão evitadas lesões” explica o personal trainer.

Escolha uma roupa confortável, coloque uma música animada e pratique os exercícios e orientações recomendadas por Tauan Gomes, que também é especialista em treino em casa. O educador físico também indica objetos que podem ser utilizados a seu favor para potencializar o treino.

Confira os exercícios indicados e orientados pelo personal para quem está começando nas atividades físicas.

1º Realize o aquecimento de 2 voltas, em seguida:

Faça um descanso de 2 a 4 minutos.

Bloco 1

Realize de 2 a 3 séries de 10x de cada movimento:

Realize 8 vezes cada movimento em sequência.

Faça um descanso de 2 a 4 minutos.

Bloco 2

Realize de 2 a 3 séries de 10x de cada movimento:

Realize 8 vezes cada movimento em sequência.

Faça um descanso de 2 a 4 minutos.

Bloco 3

Realize de 2 a 3 séries de 6x de cada movimento:

