‘As medidas cabíveis estão tomadas’, declarou a funkeira; campeão de ‘A Fazenda 13’ afirmou que foi ‘sem querer’

São Paulo – Tati Quebra Barraco contou para os internautas que teve o número de celular vazado por Rico Melquiades. Inconformada, a funkeira disse que pretende processar o ex-colega de confinamento e campeão de A Fazenda 13.

Tati disse que ‘medidas cabíveis estão tomadas’; Rico falou que fez ‘sem querer’. (Foto: Reprodução Instagram)

“Eu tive meu número vazado, estamos de recesso, sim, mas as medidas cabíveis estão tomadas”, garantiu Tati, que, inclusive, já trocou de número.

Diante da repercussão, Rico se pronunciou nos comentários de um perfil de fofoca e garantiu que não foi proposital.

“Gente, eu postei sem querer o número dela, pedi várias desculpas. Jamais eu ia vazar o número de alguém por maldade”, defendeu-se.

Vale lembrar que a cantora e o influenciador se desentenderam e trocaram farpas na última edição do reality show rural.

