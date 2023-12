O Amazonas está na rota do contrabando de ouro da reserva Yanomami.

A Polícia Federal está investigando um esquema de financiamento e logística ao garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami, localizado nos estados do Amazonas e Roraima. A informações são do portal Metrópolis. O esquema já teria movimentado quase R$ 250 milhões e envolver dezenas de pessoas, incluindo um cantor e um empresário “de expressão nacional”. A investigação começou em janeiro de 2022, quando 30 toneladas de um minério de estanho chamado cassiterita foram encontradas na sede de uma empresa, preparadas para serem enviadas para fora do país. A substância havia sido extraída do território indígena.

Lavagem de ouro

De acordo com a investigação, o minério ilegal era declarado como se houvesse sido extraído no Rio Tapajós, no Pará, de forma regular. Com o minério “lavado”, o material era transportado para Roraima, onde era tratado e encaminhado para o exterior.

Cadeia neles!

Nesta segunda (4), a PF realizou um desdobramento desta operação de 2022.

Foram cumpridos dois mandados de prisão e seis de busca e apreensão em Boa Vista (RR), Mucajaí (RR), São Paulo (SP), Santos (SP), Santarém (PA), Uberlândia (MG) e Itapema (MG).

*

A Justiça autorizou o bloqueio de R$ 130 milhões em nome dos envolvidos.

Único do contra

O tucano bolsonarista Plínio Valério é o único da bancada do Amazonas que votará NÃO à indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino.

Eduardo Braga (MDB) e Omar Aziz (PSD) estão fechadíssimos com o presidente Lula.

*

Como Valério é da tropa de choque do Bozo, claro que vai cotar com Dino.

Dino no Paredão

A sabatina de Dino na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) está marcada para 13 de dezembro.

São menos de duas semanas para o tradicional “beija mão”, quando o indicado pelo presidente da República ao STF passa no gabinete dos 81 senadores, apresentando suas propostas e pedindo voto.

*

O que é lamentável porque Flávio Dino é bom nome.

Foi um excelente governador do maranhão e tem sido um bom e atuante ministro. Não há como negar.

E por falar nisso, o ministro da Justiça não terá vida fa´cilp0ar chegar para emplacar no STF.

Até ontem, 21 senadores já tinham, se pronunciados contra sua indicação. Só Bolsonarista, é claro.

Direita volver!

Entre eles magno Malta (PL-ES), Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Hamilton Mourão (Republicanos RS), Damares Alves (Republicanos-DF) e Esperidião (Amin-SC), só para citar as figurinhas marcadas.

Mercadão ganha selo

Em parceria com os Correios, a prefeitura de Manaus lançou o Selo Comemorativo Mercados Centrais do Brasil em homenagem ao mercado municipal Adolpho Lisboa.

Onde conseguir

Ao todo, foram impressos 150 mil selos, sendo 30 mil para cada uma das cidades contempladas.

Cada um custa R$ 2,45 e pode ser adquirido nas 17 agências dos Correios existentes na cidade, ou na loja virtual, pelo endereço https://www.correios.com.br.

Ecos da seca

Depois de enfrentar uma grave seca que afetou o nível dos rios e atrapalhou o transporte de mercadorias na região, as indústrias da Zona Franca de Manaus (AM) aceleram as contratações de trabalhadores temporários para recuperar o tempo perdido nas encomendas de fim de ano.

Dias difíceis

A melhora no volume dos rios, ainda que gradual, tem permitido a retomada do transporte fluvial na região Amazônica nos últimos dias.

No pior momento da crise que atingiu a Amazônia, o transporte de carga chegou a ser feito por caminhões embarcados em balsas, que carregam volumes muito menores.

Férias coletivas

Isso provocou a antecipação de férias coletivas de linhas de produção em várias indústrias.

Só de asa dura

Houve até companhias que recorreram a aviões para transportar maior quantidade de matérias-primas e poder honrar as entregas - porém, a um custo muito mais elevado.

Bom pra cachorro

Além da deputada Joana Darc, tem mais gente soltando os cachorros visando dividendos eleitoreiros.

Dessa vez é o vereador Kennedy Marques (PMN) que anuncia para o dia 17 de dezembro a 7ª edição do evento “Um dia bom pra cachorro”. O “cachorródromo” será no o Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, Cidade Nova.

*

No Bom pra Cachorro o pet vai ter pedicure, limpeza de ouvido, vermifugação, atendimento médico veterinário, vacinação antirrábica, vacinação viral, embelezamento e castração (nem tudo são flores).

ÚLTIMA HORA

BR-319 É TEMA DE DEBATE NA COP-28

Wilson Lima diz que é importa defender a floresta, mas também a rodovia é necessária para combater a pobreza e defender a vida

Wilson Lima: Governador faz apelo pela rodovia BR-319 na COP-28

O projeto de recuperação da BR-319 precisa avançar para que o estado saia do isolamento terrestre em relação ao restante do país.

A cobrança foi feita pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, nesta segunda-feira (04/12), durante debate na 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 28.

O governador afirmou que a rodovia é necessária para combater a pobreza e garantir o desenvolvimento social

— A COP é uma oportunidade para a gente mostrar que é importante proteger a floresta, é importante proteger os recursos naturais que nós temos, mas, acima de tudo, que é necessário combater a pobreza, é necessário promover desenvolvimento social, é preciso proteger as pessoas. Porque se nós não protegermos as pessoas a gente não vai conseguir cumprir a nossa meta do desenvolvimento sustentável.

*

O governador advertiu que se o poder público não proteger as pessoas a “gente não vai conseguir cumprir a nossa meta do desenvolvimento sustentável. Wilson reafirmou que o Governo do Amazonas está disposto a cumprir as condicionantes ambientais para viabilizar o projeto de pavimentação do chamado “trecho do meio” da BR-319.

ORGULHO

Rayssa Leal: A fadinha do skate é campeã e faz história

Rayssa Leal é a grande campeã do Super Crown da Street League de Skate (SLS) 2023, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, neste domingo (3). Com apenas 15 anos, a fadinha do skate entra para a história novamente. Ela teve uma nota 9 na volta – a mais alta desta competição e a primeira da carreira dela. Rayssa já tinha sido a melhor nas semifinais e com a vitória de hoje ficou com uma soma incrível de 31,9. Rayssa ficou na frente da japonesa Momiji Nishiya, com 30.6 e a americana Paige Heyn que completou o pódio com 28.8. Agora o Brasil chega a quatro troféus consecutivos do Super Crown.

VERGONHA

Magno Malta: Terrivelmente evangélico e terrivelmente golpista

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência, afirmou, em delação premiada à Polícia Federal (PF), que o senador Magno Malta (PL-ES) e o ex-ministro Onyx Lorenzoni (PL-RS) faziam parte de um grupo que incentivava o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a dar um golpe de Estado para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente da República.

Esse grupo de conselheiros radicais, de acordo com Mauro Cid, dizia que Bolsonaro teria apoio da população e de pessoas armadas, os CACs (Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores), que tiveram o acesso a armas facilitado durante o governo passado.