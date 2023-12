Nilson Gurgel, de 32 anos, foi baleado durante um tiroteio entre facções criminosas rivais na comunidade Parque São Pedro, no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus, na noite desta segunda-feira (4).

O tiroteio assustou moradores da comunidade. Em vídeo registrados por moradores é possível ouvir sequência de tiros. Outra gravação mostra Nilson caído no chão após ser baleado. A briga pelo controle de áreas para o tráfico de drogas seria o motivo do conflito entre facções.

De acordo com informações repassadas à polícia por testemunhas, a vítima foi baleada no tórax e nos braços. Após o tiroteio, o homem foi socorrido para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Campos Sales, no Tarumã, e, em seguida, transferido para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na zona Leste. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde dele.