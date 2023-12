Em menos de dois meses, o Wi-Fi nos terminais de integração da cidade já alcançaram mais de 600 mil acessos, com 618 mil usuários ativos no serviço ofertado pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), em parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram).

O número é considerado excepcional por ter em média 11 mil acessos diários nos cinco terminais, onde há internet gratuita aos usuários do transporte público da cidade.

Desde o dia 10 de outubro, Manaus se tornou a primeira capital da região Norte a disponibilizar internet grátis nos terminais de integração para os passageiros do transporte coletivo.

Essa iniciativa visa melhorar a experiência dos usuários enquanto aguardam seus ônibus. Além de proporcionar entretenimento, a medida também facilita o acesso a informações e serviços on-line durante a espera.

“A oferta de acesso gratuito à internet sem fio é uma ferramenta extremamente importante, que proporciona uma maior conectividade com o mundo em tempo integral, representando um atrativo para o uso do transporte público”, explica o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, que esclarece que o serviço melhora o atendimento à população e também os turistas que visitam nossa cidade.

É importante destacar que o tempo médio de espera no Terminal 1 (T1) é de aproximadamente 11 minutos.

Durante esse período, os passageiros aguardam a chegada de seus ônibus, e agora podem utilizar a internet para tornar esse tempo mais produtivo e agradável.

Os passageiros ainda poderão aproveitar o acesso para comprar crédito on-line, por meio do app “Cadê meu ônibus recarga” ou pelo PIX no número (92) 98444-4412.

Como acessar

A Prefeitura de Manaus lançou nesta semana o serviço de internet gratuita nos cinco terminais de integração de ônibus. Para acessar a internet, os passageiros deverão preencher um formulário online.

O prazo para utilizar o serviço é de 30 minutos. Após esse tempo, o usuário só terá novo acesso após oito

