É o segundo ano consecutivo em que a companhia é selecionada na premiação

Manaus – O espetáculo “TA – Sobre ser Grande”, do Corpo de Dança do Amazonas (CDA), foi selecionado para o edital Dança Acessível – Prêmio Festival Funarte Acessibilidança Virtual 2021, da Fundação Nacional de Artes (Funarte). É o segundo ano consecutivo em que a companhia é selecionada na premiação. Em 2020, o CDA, grupo que faz parte dos Corpos Artísticos administrados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, foi selecionado com o espetáculo “Solatium”.

Foto: Michael Dantas/Secretaria de Cultura e Economia Criativa

O edital premia as companhias com o valor de R$ 32.800, que é destinado para a gravação e acessibilização do espetáculo, com Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) e audiodescrição. Posteriormente, o vídeo é exibido nas redes sociais da Funarte. O edital é uma realização da Funarte, por meio da Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.

O diretor do CDA, Mário Nascimento, ressalta o comprometimento da equipe, e órgãos envolvidos, que permitiram o avanço do trabalho.

“Mesmo com a pandemia, conseguimos desenvolver uma linha de trabalho onde conseguimos ensaiar mesmo em nossas casas, sem perder horários e com dedicação. Isso não é um trabalho apenas do diretor, mas de toda uma equipe, tanto dos nossos bailarinos, como da administração”, disse.

Nascimento também destaca que a premiação no edital permite tornar a companhia mais acessível a todos. “O recurso permite pagar profissionais para tornar o espetáculo mais acessível, além de que será exibido nas redes sociais de forma gratuita, o que faz com o que a companhia seja mais conhecida pelo país”.

Ainda segundo o diretor, a companhia de 25 anos conseguiu aumentar sua visibilidade pelos meios digitais nos últimos dois anos, devido às lives, além de ter aberto o 38º Festival de Dança de Joinville neste ano. “É muito gratificante poder mostrar o trabalho do CDA para o Brasil em tempos tão difíceis para a arte”, comenta.

O espetáculo “TA – Sobre ser Grande” é uma realização da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com apoio da AADC e Espaço Cultural Casarão de Ideias.

“TA” significa “grande” para os Tikuna, povo originário do Amazonas, e dá nome ao espetáculo que o CDA estreou em 2021. Com direção de Mário Nascimento, os bailarinos expressam, por meio da dança, o que é ser grande na região Norte em tempos de pandemia. O espetáculo abriu a 38ª edição do Festival de Dança de Joinville, em outubro.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 28/12/2021

