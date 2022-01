Avalie o post

Canções como ‘Troca de Calçada’, ‘Coração Cachorro’ e ‘Morena’ alcançaram números expressivos e marcaram os últimos 12 meses

São Paulo – O sertanejo segue com papel de destaque entre as músicas que marcaram o ano de 2021. De Marília Mendonça (1995 – 2021) a dupla Henrique e Juliano, o ritmo embalou a vida de milhões de brasileiros. No pop, Anitta e Luísa Sonza também garantiram um lugar de destaque no cenário musical. Já no funk só deu ele: MC Don Juan.

Troca de Calçada, da cantora e compositora Marília Mendonça, chegou para o grande público em janeiro. A música passou o ano todo entre as mais executadas nas rádios do Brasil e, também, nos principais rankings da internet. Só no YouTube, a canção acumula mais de 125 milhões de visualizações. No início de novembro, no entanto, a morte da artista pegou a todos de surpresa e provocou comoção em todo o país.

Desde então, os fãs procuraram em sua música um refúgio para lidar com o luto. Dois dias após o acidente aéreo que matou a cantora, 74 hits da sertaneja ficaram no topo das 200 canções mais ouvidas das plataformas de streaming e Esqueça-me Se For Capaz, uma parceria com as amigas Maiara e Maraisa, chegou a ficar em primeiro lugar.

Batom de Cereja, da dupla Israel e Rodolffo, também foi um dos maiores hits do ano. A música, que foi escrita em apenas 20 minutos, contou com a ajuda do pai de Rodolffo. A composição é de longe a mais tocada da dupla nas plataformas digitais.

Coração Cachorro, que foi gravada Ávine Vinny e Matheus Fernandes, foi uma das músicas mais tocadas ao longo do ano. Só no Spotify, a canção soma mais de 74 milhões de streams. Já o clipe acumula mais de 100 milhões de visualizações no YouTube. Com o trabalho, Ávine, que já era conhecido em algumas regiões do Brasil, acabou ganhando projeção nacional e internacional.

Luan Santana atingiu a liderança nas rádios de todo o Brasil com a música Morena. O projeto, que foi primeiro do artista após assinar com a gravadora Sony Music, também é destaque nas plataformas digitais. No YouTube, a música soma mais de 132 milhões de visualização. Já no Spotify, são mais de 120 milhões de plays.

Arranhão foi lançada pela dupla Henrique e Juliano em agosto. Desde então, a canção não sai das listas de mais tocadas nas rádios e nas plataformas digitais. O hit, que faz parte do DVD Manifesto Musical, também viralizou nas redes sociais.

Meu Pedaço de Pecado, de João Gomes, também não poderia ficar de fora da lista. A música se transformou em um fenômeno e desbancou nomes como Anitta. Em agosto, a canção era a mais tocada em todo o Brasil.

Ela e Ela, da Zé Neto e Cristiano, também embalou a vida de milhões de brasileiros. O clipe da canção, que faz parte do álbum Chaaama, soma mais de 63 milhões de visualizações no YouTube. O EP tem produção musical de Wanderley Adorno, direção de Joyce Lynch e Anselmo Troncoso, também responsável pela edição e finalização ao lado de Tonny Peppers.

Gusttavo Lima é um nome acostumado a ocupar as paradas de sucesso. No entanto, neste ano, duas músicas se destacaram: Nota de Repúdio e Ficha Limpa. Juntas, as duas somam mais de 245 milhões de visualizações no YouTube.

O single Girl From Rio foi lançado por Anitta em abril. O clipe da canção acumula mais de 37 milhões de visualizações no YouTube. A música, que dá nome a um álbum, foi inspirada no olhar de Anitta para o Rio de Janeiro, fazendo referência à Garota de Ipanema, mas mostrando a cidade de forma mais moderna e pessoal.

Luísa Sonza deu o que falar com a música Penhasco. A composição, que faz parte do álbum Doce 22, foi uma das que mais chamou a atenção dos fãs, pois fala sobre o fim do casamento da cantora com o humorista Whindersson Nunes. Ela contou que escreveu a letra da faixa durante uma viagem de avião logo depois do término com o comediante. No hit, a artista afirma que ainda ama o ex e que sempre está disposta ao diálogo. “Cê sabe bem quem eu sou. Sabe que se chamar, eu vou”.

Bipolar é uma parceria de MC Don Juan, MC Davi e MC Pedrinho. Lançada em abril deste ano, a produção de DJ 900 conta, atualmente, com mais de 219 milhões de visualizações no YouTube. Apesar da pouca idade, o trio já é conhecido pelos funkeiros de carteirinha. MC Don Juan, de 20 anos, começou a carreira musical aos 14. Em 2016, conquistou o primeiro grande sucesso com o lançamento de Me Amarro na Noite, produção da KondZilla, referência na área do gênero.

O single A Queda, da cantora Gloria Groove, entrou para o Top 200 da Billboard, em outubro. Foi a primeira vez que a artista foi citada nas paradas de sucesso da revista. O clipe do projeto acumula 66 milhões e visualizações no YouTube.

