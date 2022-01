Avalie o post

Manaus – Cinco pessoas foram presas com armas de fogo, na madrugada desta sexta-feira (31), por volta das 3h30, na Avenida José Henrique Bentes Rodrigues, bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. O grupo criminoso estava se preparando para atacar rivais.

Foto: Divulgação

A equipe da Força Tática recebeu uma denúncia anônima, que informava a preparação de cinco criminosos para ataques contra facções rivais. Os suspeitos estavam armados, em um veículo modelo Fiat Argo de cor Branca.

Quando os policiais chegaram no local indicado pela denúncia, o condutor do carro acelerou na tentativa de fugir da polícia, mas os suspeitos foram alcançados e presos.

Durante abordagem, cada criminosos foi encontrado com um revólver na cintura. O grupo foi preso e apresentado no 6 Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Seis revólveres calibre 38 foram apreendidos. Dois dos suspeitos possuem passagem pelo o crime de porte ilegal de arma de fogo.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 28/12/2021

