Após comunicar saída do centroavante, clube voltou atrás e anunciou contratação para próxima temporada

Rio de Janeiro – O Grêmio confirmou, nesta sexta-feira, a renovação de contrato por mais uma temporada com o atacante Diego Souza. Segundo o clube, o novo vínculo vai até dezembro de 2022.

Foto: Lucas Uebel | Grêmio FBPA / Divulgação / CP

Após o rebaixamento no Brasileirão para a série B, a direção do Tricolor decidiu não renovar o contrato do centroavante e emitiu uma nota comunicando a saída. Nesta semana, no entanto, o clube voltou atrás e abriu a possibilidade de contratar atleta para a próxima temporada.

Diego Souza chegou ao Grêmio em janeiro de 2020. Os números de Diego Souza nas duas temporadas 2020 e 2021 na Arena são expressivos. Foram 168 jogos e assinalou 68 gols com a camisa tricolor.. Em 2020, ele se sagrou o artilheiro do futebol brasileiro.

