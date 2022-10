O Corinthians cumpriu sua missão neste sábado (8). Mesmo com apenas quatro titulares em campo na equipe que iniciou o jogo (Fagner, Balbuena, Fausto e Róger Guedes), o Timão venceu o Athletico por 2 a 1, na Neo Química Arena, e dorme na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Bom resultado e boa atuação na última partida antes do primeiro duelo contra o Flamengo, pela decisão da Copa do Brasil.

Balbuena abriu o placar, de cabeça, aos cinco minutos do primeiro tempo. Aos 19, o árbitro Anderson Daronco marcou pênalti de Hugo Moura em Ramiro após analisar as imagens no VAR. Róger Guedes converteu. O Athletico descontou em cabeceio de Erick, aos 35 do segundo tempo.

Com a vitória, o Corinthians sobe para o segundo lugar, com 54 pontos, 12 atrás do líder Palmeiras. Para não perder a posição, o Timão precisa que o Inter (54) perca para o Goiás, no Beira-Rio, e o Fluminense não vença o América-MG, no Maracanã.

O Athletico continua com 48 pontos e ainda pode perder a sexta colocação no complemento da rodada. O Furacão não vive bom momento. Desde que se classificou para a final da Libertadores, o time venceu apenas um jogo no Brasileirão. Foram ainda três empates e duas derrotas.

O Corinthians inicia a disputa pelo título da Copa do Brasil contra o Flamengo, quarta-feira (12), às 21h45 (horário de Brasília), na Neo Química Arena. O Athletico faz o clássico contra o Coritiba, sábado (15), às 19h (horário de Brasília), na Arena da Baixada.

O post Corinthians ganha do Athletico-PR por 2 a 1 apareceu primeiro em Portal Você Online.