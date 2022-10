A superioridade técnica fez a diferença na Arena Pantanal, e o Flamengo venceu por 2 a 1 o Cuiabá sem sustos mesmo com uma equipe repleta de reservas. Matheus França e Marinho marcaram os gols rubro-negros, e Rafael Gava descontou no fim.

Matheus França, aliás, foi quem melhor aproveitou a oportunidade em Cuiabá e ajudou o Flamengo a ir mais à frente. Bom resultado para os rubro-negros, que começam a decidir a Copa do Brasil com o Corinthians na próxima quarta-feira (12), em São Paulo.

O Flamengo agora soma 52 pontos e torce contra adversários diretos para terminar a rodada na terceira colocação. Corinthians e Fluminense, porém, podem subir. O Cuiabá, por sua vez, permanece na zona de rebaixamento com os mesmos 17 pontos.

Passado o compromisso pelo torneio de pontos corridos, o foco do Flamengo agora é totalmente na final da Copa do Brasil. A equipe de Dorival Júnior visita o Corinthians, na próxima quarta-feira (12), na Neo Química Arena, às 21h30 (horário de Brasília). O Cuiabá enfrenta o Ceará no próximo domingo (16), às 16h (horário de Brasília), pela 32ª rodada do Brasileiro.

