De olho nos indicadores e com objetivo de consolidar a capital amazonense como destino de aventura, a Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), realiza, de 14 a 16 de outubro, na praia da Ponta Negra, zona Oeste, o Manaus Adventure 2022.

O evento engloba diversas atividades, entre elas, o arvorismo, rastejamento na areia, tirolesa, escalada, rapel, corrida com obstáculos, canoagem, pesca esportiva e natação nas águas abertas do rio Negro.

Segundo relatório do US News & World Report 2022, vivenciar uma aventura no Brasil ligada ao esporte é o que motiva aproximadamente 150 milhões de turistas todos os anos, dos quais, mais de 21 mil preferem o Norte do país.

E com a chegada do verão amazônico, a vontade de superar desafios e ter a chance de ficar ainda mais próximo da natureza, faz triplicar a procura por roteiros de aventura na região amazônica.

O diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, enfatiza que o ‘Manaus Adventure’ atende o desejo desses turistas e o plano de governo do prefeito David Almeida, que tem, entre suas metas, posicionar a cidade entre os Estados que movimentam negócios turísticos sustentáveis, dentro do conceito de ESG (Environmental, Social and Governance, ou Ambiental, Social e Governança em português).

Oliveira explica que o isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19 trouxe ainda mais holofotes para a relevância da adoção de práticas sustentáveis como estratégia de negócios.

“As pessoas passaram a dar mais valor para ambientes ao ar livre, para o contato direto com a natureza, inclusive para o tema sustentabilidade. E, para quem gosta de aventura em pontos turístico, essa é uma excelente oportunidade”, concluiu.

Manaus Adventure

O evento de turismo de aventura acontecerá nos dias 14, 15 e 16 de outubro, das 7h às 20h, na praia da Ponta Negra, zona Oeste, com a realização da 1ª edição da Copa Brasil de Pesca Esportiva; 8ª edição do Torneio de Pesca Esportiva Amigos do Tarumã; 1ª edição do Desafio Internacional Manaus em Águas Abertas; 1° Jungle Adventure Sport; e a 1ª edição do Manaus Kids Adventure.

Inscrições

Na modalidade da pesca, é necessário efetuar inscrição por meio do link http://www.torneioamigosdotaruma.com.br. Os interessados podem concorrer nas categorias: individual em caiaque ou por equipes embarcadas. As inscrições encerram dia 10/10.

Para os amantes do esporte do adventure, as inscrições serão realizadas até 22h do dia 11 de outubro de 2022 pelo link https://www.ticketsports.com.br/e/jungle-adventure-sports-34655.

Atrativos

Além de desfrutar da beleza singular do cartão-postal mais visitado no Norte do país, a praia da Ponta Negra, os competidores e público em geral poderão interagir em atividades secundárias que estarão disponíveis na praia durante os eventos de competição, como slackline e stand-up paddle com instrutores profissionais, além de poder adquirir artesanatos e degustar o melhor da gastronomia criativa com shows pokets de artistas locais.

