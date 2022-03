Avalie o post

O volume de vendas no comércio amazonense apresentou queda de 1,7 % em janeiro deste ano, em comparação com o mês anterior, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com esse resultado, o Amazonas teve o terceiro pior desempenho no ranking nacional, atrás apenas do Amapá e do Rio Grande do Norte, que apresentaram os piores resultados, de acordo com a pesquisa mensal do comércio.

Segundo o disseminador de informações do IBGE, Adjalma Nogueira, as expectativas para os próximos meses ainda estão em baixa.

“As vendas de janeiro para o comércio local já iniciaram o ano em baixa. Mesmo com o ajuste sazonal, o volume caiu consideravelmente pelo segundo mês seguido. Embora o acumulado dos últimos 12 meses esteja positivo, a média móvel trimestral está negativa, o que indica pouco otimismo para as próximas divulgações. No entanto, há fortes iniciativas econômicas visando incentivar o consumo. Dessa forma, o quadro poderá mudar. Lembrando que o comércio do estado fechou o ano passado em queda nas vendas”, explicou.

Apesar do recuo em relação ao mês anterior, ao comparar janeiro de 2022 com janeiro de 2021, quando as restrições no comércio eram intensas, em decorrência da pandemia, o resultado é positivo, com crescimento acima de 35% nas vendas.

