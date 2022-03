Avalie o post

A 1ª Copa América de handebol 2022 será disputada em Viña Del Mar e Valparaíso, no Chile, entre 6 e 10 de abril. Oito atletas amazonenses foram chamadas para somar na competição e trazer o título para a casa.

Larissa Oliveira é uma das atletas que está participando da categoria 30+ que já tem o passaporte garantido para o torneio. Ela já é veterana no esporte, mas para fazer bonito, pretende mudar algumas coisas.

”Quando a gente fala sobre handebol master, a gente pensa que é um campeonato um pouco mais fraco, mas não é, não deixa nada a desejar na época quando a gente era mais jovem jogando. Então eu preciso melhorar muito a parte física mesmo para conseguir ter um melhor desempenho,” disse Larissa.

Além do orgulho em fazer parte do time, o esporte também trouxe melhoria de vida para os jogadores. Emocionado, Mário Costa que tem 62 anos, fala sobre retornar as quadras e as expectativas para esse novo momento.

”Chegar novamente na Seleção Brasileira onde eu já estive no ano de 1976, fui convocado para seleção brasileira do Jebs, voltar com essa idade, é algo indescritível podemos dizer é um renascimento,” disse Mário

As equipes são formadas por atletas das regiões sul e Sudeste e outra com atletas da região norte e nordeste. Segundo Fabiano Sá, técnico da equipe, mesmo com todas as dificuldades e limitações, ele vê um potencial grande na sua equipe, e diz que todos estão bem empenhados para uma boa desenvoltura em quadra.

”Estamos nos preparando com treinos físicos, com treinos teóricos, com treinos práticos e treinos dentro de quadra. Visando chegar na Copa América, com a equipe mais focada, mais bem preparada tanto fisicamente como taticamente,” destacou o técnico do time.

