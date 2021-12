Avalie o post



A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) informou que abrirá normalmente nos dias 24 e 31 de dezembro, véspera de Natal e Ano Novo. O objetivo é abastecer o estoque de sangue, que atualmente encontra-se em estado crítico.

Uma bolsa de sangue doada por uma pessoa pode salvar até quatro vidas, assim como ajudou, e ajuda a salvar a vida da professora concursada Sandra Neves, de 39 anos. Ela sofre com uma doença que afeta os glóbulos vermelhos, por isso, Sandra precisa fazer transfusões sanguíneas com uma frequência média de dois meses. Para ela, a doação é vital.

“A minha história com a doação de sangue é porque eu sou portadora da patologia anemia falciforme, uma má-formação congênita dos glóbulos vermelhos. Para que a gente possa ter uma recuperação referente a doença é necessário receber a transfusão de sangue durante toda a vida”, explicou.

Apesar dessa informação, o estoque sanguíneo o Hemoam ainda está em baixa, e por isso, a fundação convoca doadores.

A gerente da captação de doadores, Flávia Rezende, reforça a necessidade de aumentar o banco de sangue, principalmente na temporada de fim de ano, quando há um aumento número de acidentes, e vítimas que precisam receber doações.

“Esse período é bem complicado, ainda mais complicado do que o restante do ano, porque as pessoas vão para as festas, vão para as ruas. É quando costuma acontecer acidentes e nessas horas, às vezes é necessário fazer uma cirurgia de urgência, ou algum outro procedimento em que a doação de sangue vai fazer diferença na vida de alguém”, disse.

Quem doa, assim como a maquiadora Camila viana, doadora há quase dez anos, garante que o procedimento não dói, e é um gesto nobre.

“Sou uma pessoa que morre de medo de agulhas, mas o processo de doação de sangue é bem tranquilo, é indolor. Óbvio que existisse um pequeno incômodo, é muito parecido quando a gente vai fazer exame de sangue, dá daquele ardor da furada mas é algo que passa logo e o processo em si é bem rápido. Você fazendo a doação, está ajudando a salvar vidas”, disse.

Para ser doador é preciso ter entre 16 e 69 anos, estar saudável e bem alimentado. A sede da fundação Hemoam fica na avenida Constantino Nery, no bairro Chapada, na zona Centro-sul de Manaus, e funciona das oito horas da manhã até às quatro horas da tarde.

Rebeca Beatriz – Rádio Rio Mar

